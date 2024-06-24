İşte 10 soruda Zorunlu Afet Sigortası: Neleri kapsayacak, nasıl uygulanacak, ne zaman başlayacak?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Zorunlu Afet Sigortası'nın Haziran sonu itibariyle devreye alınacağını belirterek, “Depremin yanı sıra diğer doğa kaynaklı afetler de sigorta teminatına dahil ediliyor" demişti. Peki, Zorunlu Afet Sigortası neleri kapsayacak, nasıl uygulanacak? İşte Zorunlu Afet Sigortası ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz haftalarda Zorunlu Afet Sigortası ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Şimşek, Zorunlu Afet Sigortası'nın haziran sonu itibariyle devreye alınacağını belirterek, “Depremin yanı sıra diğer doğa kaynaklı afetler de sigorta teminatına dahil ediliyor. Deprem için binalar, diğer afetler için binalar ve taşınır mallar teminat altına alınırken, köy alanları da kapsama alınıyor” açıklamasında bulundu.
Peki, Zorunlu Afet Sigortası neleri kapsayacak, nasıl uygulanacak, ne zaman uygulanmaya başlayacak? İşte, Zorunlu Afet Sigortası'nda tüm merak edilenleri Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan köşesinde yazdı. Noyan Doğan'ın yazısı şöyle:
1. Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) nedir?
2000 yılından bu yana DASK kapsamında uygulanan zorunlu deprem sigortası yerini yine DASK kapsamında Zorunlu Afet Sigortası'na bırakacak ve artık deprem sigortası olmayacak.
2. ZAS ile yeni bir vergi mi geliyor?
Hayır; 24 yıldır uygulanan zorunlu deprem sigortası yerini Zorunlu Afet Sigortası'na bırakacak. Kaldı ki, zorunlu deprem sigortası da bir vergi uygulaması değil.