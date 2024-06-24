İşte 10 soruda Zorunlu Afet Sigortası: Neleri kapsayacak, nasıl uygulanacak, ne zaman başlayacak?

Şimşek, Zorunlu Afet Sigortası'nın haziran sonu itibariyle devreye alınacağını belirterek, “Depremin yanı sıra diğer doğa kaynaklı afetler de sigorta teminatına dahil ediliyor. Deprem için binalar, diğer afetler için binalar ve taşınır mallar teminat altına alınırken, köy alanları da kapsama alınıyor” açıklamasında bulundu.

Peki, Zorunlu Afet Sigortası neleri kapsayacak, nasıl uygulanacak, ne zaman uygulanmaya başlayacak? İşte, Zorunlu Afet Sigortası'nda tüm merak edilenleri Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan köşesinde yazdı. Noyan Doğan'ın yazısı şöyle: