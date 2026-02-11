İşte 22 aracı kurumun gözde hissesi!
Model portföylerde en fazla yer alan hisse senedi listesinde, Türk Hava Yolları (THYAO) 22 aracı kurum ile tahta otururken; en yüksek getiri potansiyeli öngörülen şirketler listesinin zirvesinde, üç haneli potansiyel getiri beklentileri öne çıktı.
Matriks Haber’in toplam 34 aracı kurumun model portföyünden derlediği araştırmada 73 farklı hisse senedi ile 25 sektör yer aldı.
Araştırma haberine göre, model portföylerde en çok yer alan hisseler listesinde birinci olan Türk Hava Yolları için öngörülen medyan getiri potansiyeli yüzde 40,5 oldu. Hedef fiyat ise 453,50 TL olarak hesaplandı.
Listede ikinci sıraya 20 aracı kurum model portföyünde yer alan Akbank (AKBNK) oturdu. Hisse için kurumlar yüzde 34,6 ortalama getiri potansiyeli ile 110,00 TL medyan hedef fiyat tahmininde bulundu.
Migros (MGROS) 17 kurum model portföyünde yer alarak üçüncü olurken, BİM (BIMAS) 16 kurumla dördüncü, Turkcell (TCELL) ise 15 kurumla listenin beşinci sırasında yer aldı.