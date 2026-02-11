İşte 22 aracı kurumun gözde hissesi!

Matriks Haber’in toplam 34 aracı kurumun model portföyünden derlediği araştırmada 73 farklı hisse senedi ile 25 sektör yer aldı.

Araştırma haberine göre, model portföylerde en çok yer alan hisseler listesinde birinci olan Türk Hava Yolları için öngörülen medyan getiri potansiyeli yüzde 40,5 oldu. Hedef fiyat ise 453,50 TL olarak hesaplandı.