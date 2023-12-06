İşte 500 bin TL'nin banka banka faiz getirileri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Kasım'da açıkladığı faiz kararında, politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırdı ve yüzde 40 seviyesine çekti. Faiz artırımı sonrası bankaların TL mevduat faiz getirileri, yatırımcıların gündeminde kalmaya devam etti. İşte 500 bin TL'ye banka banka verilen faiz oranları ve getirileri...
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 43
Net getiri: 17.907 TL
Vade sonu ödeme: 517.907 TL
1 | 14
odea
Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 18.740 TL
Vade sonu ödeme: 518.740 TL
2 | 14
Alternatifbank
Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 18.740 TL
Vade sonu ödeme: 518.740 TL
3 | 14
Denizbank
Faiz oranı: Yüzde 46
Net getiri: 19.156 TL
Vade sonu ödeme: 519.156 TL
4 | 14