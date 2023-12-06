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  4. İşte 500 bin TL'nin banka banka faiz getirileri

İşte 500 bin TL'nin banka banka faiz getirileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Kasım'da açıkladığı faiz kararında, politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırdı ve yüzde 40 seviyesine çekti. Faiz artırımı sonrası bankaların TL mevduat faiz getirileri, yatırımcıların gündeminde kalmaya devam etti. İşte 500 bin TL'ye banka banka verilen faiz oranları ve getirileri...

İşte 500 bin TL'nin banka banka faiz getirileri - Sayfa 1

Akbank

Faiz oranı: Yüzde 43

Net getiri: 17.907 TL

Vade sonu ödeme: 517.907 TL

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İşte 500 bin TL'nin banka banka faiz getirileri - Sayfa 2

odea

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 18.740 TL

Vade sonu ödeme: 518.740 TL

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İşte 500 bin TL'nin banka banka faiz getirileri - Sayfa 3

Alternatifbank

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 18.740 TL

Vade sonu ödeme: 518.740 TL

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İşte 500 bin TL'nin banka banka faiz getirileri - Sayfa 4

Denizbank

Faiz oranı: Yüzde 46

Net getiri: 19.156 TL

Vade sonu ödeme: 519.156 TL

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