İşte 500 milyar TL'lik vergi paketinin ayrıntıları: 190 milyar TL'si asgari kurumlar vergisinden
Hükümet, bayram tatili sonrasında yaklaşık 500 milyar TL'lik gelir beklediği vergi paketini TBMM'ye getirecek. Taslağa göre, sadece küresel şirketler ve yurtiçindeki şirketlerden tahsil edilmesi planlanan asgari kurumlar vergisinin 190 milyar TL'yi bulması bekleniyor. Peki hangi sektörlerden ne kadar vergi alınması planlanıyor?
Bayram tatili sonrasında TBMM'ye getirilmesi planlanan yeni vergi paketiyle birlikte çok uluslu ve yerli şirketlerin yanı sıra bireyler tarafından ödenen vergilerin artırılmasını öngörüyor. Taslakla Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 0,7’sine karşılık gelen ek gelir kaynağı yaratılması hedefleniyor.
Peki taslağa göre hangi sektörlerden ne kadar vergi toplanması planlanıyor? ekonomim.com taslağın detaylarına ulaştı...
Yapılan hesaplamalarda küresel şirketlerden 40 milyar TL, yurt içi şirketlerden de 150 milyar TL agari kurumlar vergisi toplanacak. Sadece küresel ve yurt içi şirketlerden toplanan vergi miktarı 190 milyar TL'yi bulacak.
Doktor, diş hekimi, avukat, mali müşavir ve mimarlar gibi şahıs işletmelerinden yaklaşık 40 milyar TL gelir vergisi tahsil edilecek. Maliye şahıs şirketlerini daha yakın takibe alacak.