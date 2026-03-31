İşte aracı kurumların gözde hissesi! Hangisi rekor getiri sunuyor?
Aracı kurumların model portföylerindeki son durum belli olurken; model portföylerin gözdesi Akbank olurken, en yüksek getiri potansiyelini Pegasus sundu.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2025 mali sonuçlarının açıklanmasının ardından Model portföylerde en çok yer alan hisse senetleri belli oldu.
ForInvest Haber'in 32 aracı kurum ve bankanın uzun vadeli model portföylerinden derlediği listenin başında 18 portföyde bulunan Akbank yer alıyor. Ortalama hedef fiyatı 106,8 TL olan Akbank yaklaşık yüzde 59,63’lik getiri potansiyeline sahip.
Onu 17 portföyde bulunan Türk Hava Yolları takip ediyor. THYAO’nun ortalama hedef fiyatı 468,47 TL, bu da yüzde 59,34’lük bir getiri potansiyeline işaret ediyor.
16 portföyde yer alan BİM, ortalama hedef fiyatı 871,5 TL ile diğer hisselere göre daha sınırlı bir getiri potansiyeli, %29,98, sunuyor. 14 model portföyde yer alan Migros’un hedef fiyatı 885,74 TL ve getiri potansiyeli yüzde 46,89 ile dikkat çekiyor. Turkcell de 14 portföyde bulunuyor. Turkcell'in ortalama hedef fiyatı 159,22 TL, getiri potansiyeli 49,65.