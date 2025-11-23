İşte aracı kurumların gözdesi olan hisse senetleri!

ForInvest Haber'in takip ettiği toplam 32 model portföyün incelendiği rapora göre, yatırımcıların gözdeleri arasında 67 farklı hisse senedi yer aldı. Bu portföylerde en fazla öne çıkan şirketler Akbank, Turkcell ve THY oldu. Akbank, Turkcell ve THY 17'şer kurumun portföyüne girdiler.