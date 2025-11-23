İşte aracı kurumların gözdesi olan hisse senetleri!
Banka ve aracı kurumların model portföylerinde en çok tercih edilen hisseler belli oldu. Yatırımcıların gözdeleri arasında 67 farklı hisse senedi yer alırken, öne çıkan hisseler de açıklandı. Öte yandan getiri potansiyeli en yüksek hisseler incelendiğinde, ilk sırayı yüzde 97,95 ile Astor Enerji aldı.
Borsa İstanbul’da hisse senetleri işlem gören şirkektlerin 2025 üçüncü çeyrek finansal tablolarının açıklanmasının ardından banka ve aracı kurumların model portföylerinde en çok tercih edilen hisseler belli oldu.
ForInvest Haber'in takip ettiği toplam 32 model portföyün incelendiği rapora göre, yatırımcıların gözdeleri arasında 67 farklı hisse senedi yer aldı. Bu portföylerde en fazla öne çıkan şirketler Akbank, Turkcell ve THY oldu. Akbank, Turkcell ve THY 17'şer kurumun portföyüne girdiler.
Akbank bu portföylerde ortalama 90,26 lira ortalama hedef fiyat ile yer alırken, Turkcell'de ortalama fiyat 155,4 lira ve THY'de 477,80 TL oldu.