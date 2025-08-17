İşte aracı kurumların radarındaki 15 hisse! Hedef fiyatları da belli oldu

THY için 19 kurumun içinde en yüksek hedef fiyat 571,6 TL, en düşük hedef fiyat 430,0 TL ortalama hedef ise 491,7 TL oldu. Analistlerin dikkat çektiği güçlü yönler; akaryakıt giderlerindeki azalış ve enflasyon artış hızının yavaşlaması paralelinde artan operasyonel karlılık olarak görülüyor. Zayıf yön olaraksa kargo gelirinde yaşanan ivme kaybı öne çıktı.