İşte aracı kurumların radarındaki 15 hisse! Hedef fiyatları da belli oldu
Aracı kurumların bilanço döneminde en çok hedef fiyat ve tavsiye raporu yazdığı hisseler belli olurken, bu hisselerin hedef fiyatları da analiz edilerek açıklandı.
ForInvest Haber'in banka ve aracı kurumların 2025 yılı ikinci çeyrek bilanço döneminde en çok hedef fiyat ve tavsiye raporu yazdığı hisseler listesinde, Türk Hava Yolları 19 rapor ile birinci oldu.
THY için 19 kurumun içinde en yüksek hedef fiyat 571,6 TL, en düşük hedef fiyat 430,0 TL ortalama hedef ise 491,7 TL oldu. Analistlerin dikkat çektiği güçlü yönler; akaryakıt giderlerindeki azalış ve enflasyon artış hızının yavaşlaması paralelinde artan operasyonel karlılık olarak görülüyor. Zayıf yön olaraksa kargo gelirinde yaşanan ivme kaybı öne çıktı.
Bilanço döneminde en çok rapor yazılan hisseler listesinde, Ford Otosan ve Garanti BBVA 18'er tahmin alarak ikinci sıraya yerleşti.