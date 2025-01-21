İşte Bank of America'nın Türk bankaları için yeni tahminleri
Bank of America, Türk bankalarından 2025 yılında umutlu olduğunu söyledi. Türk bankaları için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti ve tavsiyelerini korudu.
Bank of America (BofA) yayınladığı raporda, "Türk bankalarının geçtiğimiz yılki güçlü performansı hisse başına kar büyümesinden değil, risk primindeki iyileşmeden kaynaklandı. Faiz artışları ve makro ihtiyati tedbirlerin beklenenden daha büyük ve daha yapışkan olması nedeniyle dönem boyunca kârlılık düşük kaldı. 2025'in her iki dünyanın da en iyisini elde ettiğimiz yıl olacağını düşünüyoruz: Hisse başına kar büyümesi ve risk priminde sürekli bir iyileşme bekliyoruz.
Türk bankalarının yatırım durumlarını çevreleyen belirsizliğin büyük bir kısmı geçtiğimiz haftalarda giderildi, uzun zamandır beklenen faiz indirimi döngüsü başladı. Bu zaten 10 yıllık faizlerde bir hareketi tetikledi ve fonlama maliyetlerine rahatlama getirdi Bu daha başlangıç" dedi.
Bir ay önce yüzde 50 olan politika faizini 2026 sonunda yüzde 20 olarak gördüklerini belirten BofA, "Enflasyon muhasebesi uygulaması ertelenerek yatırımcılar için potansiyel karmaşıklıkların önüne geçildi, kısa pozisyon yasağı kaldırıldı, bu da hisse senetlerinin likiditesi ve oynaklığı için olumlu olacaktır" dedi.