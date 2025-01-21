İşte Bank of America'nın Türk bankaları için yeni tahminleri

Bank of America (BofA) yayınladığı raporda, "Türk bankalarının geçtiğimiz yılki güçlü performansı hisse başına kar büyümesinden değil, risk primindeki iyileşmeden kaynaklandı. Faiz artışları ve makro ihtiyati tedbirlerin beklenenden daha büyük ve daha yapışkan olması nedeniyle dönem boyunca kârlılık düşük kaldı. 2025'in her iki dünyanın da en iyisini elde ettiğimiz yıl olacağını düşünüyoruz: Hisse başına kar büyümesi ve risk priminde sürekli bir iyileşme bekliyoruz.