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  4. İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin aylık taksiti

İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin aylık taksiti

Bankalar, konut kredisi faiz oranlarını yenilenirken; yükselen faizlerle vatandaşın konut edinme maliyetleri de yükseliyor. İşte 2 milyon TL'nin banka banka 10 yıl vadeli konut kredisi tutarı...

İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin aylık taksiti - Sayfa 1

Akbank

Faiz oranı: Yüzde 2,80

Aylık taksit: 58.114 TL

Toplam geri ödeme: 6.993.001 TL

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İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin aylık taksiti - Sayfa 2

ING

Faiz oranı: Yüzde 2,79

Aylık taksit: 57.932 TL

Toplam geri ödeme: 6.967.976 TL

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İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin aylık taksiti - Sayfa 3

İş Bankası

Faiz oranı: Yüzde 2,87

Aylık taksit: 59.391 TL

Toplam geri ödeme: 7.144.980 TL

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İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin aylık taksiti - Sayfa 4

Türkiye Finans

Faiz oranı: Yüzde 2,99

Aylık taksit: 61.595 TL

Toplam geri ödeme: 7.406.488 TL

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