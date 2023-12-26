İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin aylık taksiti
Bankalar, konut kredisi faiz oranlarını yenilenirken; yükselen faizlerle vatandaşın konut edinme maliyetleri de yükseliyor. İşte 2 milyon TL'nin banka banka 10 yıl vadeli konut kredisi tutarı...
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 2,80
Aylık taksit: 58.114 TL
Toplam geri ödeme: 6.993.001 TL
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ING
Faiz oranı: Yüzde 2,79
Aylık taksit: 57.932 TL
Toplam geri ödeme: 6.967.976 TL
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İş Bankası
Faiz oranı: Yüzde 2,87
Aylık taksit: 59.391 TL
Toplam geri ödeme: 7.144.980 TL
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Türkiye Finans
Faiz oranı: Yüzde 2,99
Aylık taksit: 61.595 TL
Toplam geri ödeme: 7.406.488 TL
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