İşte banka banka faiz oranları ve 200 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi

Peki Ocak 2026 itibarıyla en düşük ihtiyaç kredisi faizlerini hangi bankalar veriyor? 200 bin TL'nin 24 ay vadeli aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları ve 200 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödeme tablosu...