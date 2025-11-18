  1. Ekonomim
  4. İşte banka banka faiz oranları ve 5 milyon TL'nin aylık faiz kazancı...

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler bankalardaki mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 5 milyon TL'nin aylık faiz kazancı ne kadar? İşte banka banka faiz oranları ve 5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...

Haber Global'de yer alan habere göre Merkez Bankası'nın aralık ayında da faiz indirimi yapabileceği beklentisi bankaların mevduat faiz oranlarına düşüş olarak yansıdı.

TEB

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 147.971,85 TL
Vade Sonu Tutar: 5.147.971,85 TL

ING

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 148.777,38 TL
Vade Sonu Tutar: 5.148.777,38 TL

