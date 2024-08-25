Bankaların promosyon yarışı kızıştı! İşte banka banka güncel promosyon kampanyaları
Temmuz ayında emeklilere yapılan zammın ardından, ocak ayındaki maaş artışları için hesaplamalar yapılmaya başlandı. Emekli maaş zammı ve yılbaşı artışı oranlarına yönelik tahminlerin ardından dikkatler promosyon kampanyalarına yöneldi. Bankalar, emekli promosyon miktarlarını güncellerken, en yüksek emekli promosyon tutarı büyük merak konusu oldu.
Emekli maaşlarına zam ve yılbaşı zammı için verilen oran tahminleri sonrası gözler promosyon kampanyalarına çevrildi. Bankalar promosyon tutarlarını güncelledi.
Emekliye temmuz zammı sonrası ocak ayındaki maaş zamları için hesaplamalar yapılıyor. Emekli maaşlarına zam ve yılbaşı zammı için verilen oran tahminleri sonrası gözler promosyon kampanyalarına çevrildi.
En fazla emekli promosyonu veren banka hangisi?
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.