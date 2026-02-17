İşte banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları ve 250 bin TL'nin geri ödemesi
Bir süredir yükseliş eğiliminde olan ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yeni düşüşler olduğu görülüyor. Yüzde 2,99 olan en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı bu hafta yüzde 2,79’a geriledi. Peki en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 250 bin TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Bir süredir sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde olan ihtiyaç kredisi faiz oranlarında kampanyalar kapsamında yeni düşüşler olduğu görülüyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre geçen hafta başına kadar yüzde 2,99 olan en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı bu hafta yüzde 2,79’a geriledi.
