  4. İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi

Birikimlerini mevduat faizinde değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL, 32 günde ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi...

Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla faiz oranlarında Mart 2026 itibarıyla dikkat çeken değişimler oldu.

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25 bin 315 TL
Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL

