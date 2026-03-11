İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi
Birikimlerini mevduat faizinde değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL, 32 günde ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi...
Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla faiz oranlarında Mart 2026 itibarıyla dikkat çeken değişimler oldu.
Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL, 32 günde ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi...