Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nin faiz indirimi kararının ardından bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelledi. Yeni oranlarla birlikte 1 milyon TL’nin 32 günlük aylık getirisi bankalara göre değişti. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancı ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancı...

TCMB'nin faiz indirimlerinin ardından mevduat piyasasında tablo değişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son faiz indirimi kararı sonrası bankalar, vadeli mevduat faiz oranlarını yüzde 52–47 bandından yüzde 43–37 seviyelerine düşürdü.

Vakıfbank

Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 30.740 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.740 TL

