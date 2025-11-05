  1. Ekonomim
  4. İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası mevduat faiz oranlarında düşüş yaşanırken bankalar arasında en yüksek oran yüzde 48 olarak öne çıkıyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar, bankaların mevduat faiz oranlarını merak ediyor.

Akbank

Faiz Oranı: % 42
Net Kazanç: 30.378 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: % 41
Net Kazanç: 29.655 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.655 TL

