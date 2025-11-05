İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi
Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası mevduat faiz oranlarında düşüş yaşanırken bankalar arasında en yüksek oran yüzde 48 olarak öne çıkıyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...
Parasını mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar, bankaların mevduat faiz oranlarını merak ediyor.
1 | 16
Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...
2 | 16