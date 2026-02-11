  1. Ekonomim
  4. İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi

İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi

Birikimlerini mevduat faizinde değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancı...

Parasını mevduatta değerlendirmek yatırımcılar bankaların faiz oranlarını araştırıyor. Bankalar arasındaki rekabet nedeniyle faiz oranlarında ciddi değişimler olduğu gözleniyor.

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 26 bin 761 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 761 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 26 bin 761 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 761 TL

