İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi
Birikimlerini mevduat faizinde değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancı...
Parasını mevduatta değerlendirmek yatırımcılar bankaların faiz oranlarını araştırıyor. Bankalar arasındaki rekabet nedeniyle faiz oranlarında ciddi değişimler olduğu gözleniyor.
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 26 bin 761 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 761 TL