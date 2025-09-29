İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi
Parasını mevduata yatırmak isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...
Merkez Bankası’nın eylül ayında aldığı faiz indirimi kararı piyasayı hareketlendirdi. Politika faizinin yüzde 43'ten yüzde 40,5'e düşürülmesiyle mevduat oranları yeniden şekillendi.
1 | 15
Son gelişmelerinin ardından bankaların faiz oranları da merak ediliyor. Peki, 32 gün vadeli (1 aylık) 2 milyon TL'nin aylık faiz kazancı ne kadar oldu?
3 | 15