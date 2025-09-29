  1. Ekonomim
Parasını mevduata yatırmak isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...

Merkez Bankası’nın eylül ayında aldığı faiz indirimi kararı piyasayı hareketlendirdi. Politika faizinin yüzde 43'ten yüzde 40,5'e düşürülmesiyle mevduat oranları yeniden şekillendi.

Bazı bankalar faiz oranlarını yüzde 48 seviyesine kadar çıkardı.

Son gelişmelerinin ardından bankaların faiz oranları da merak ediliyor. Peki, 32 gün vadeli (1 aylık) 2 milyon TL'nin aylık faiz kazancı ne kadar oldu?

İşte Haber Global'de yer alan habere göre banka banka mevduat faiz oranları ve 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...

