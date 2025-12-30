İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi
Parasını mevduat faizinde değerlendirmek isteyenler bankaların mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL'nin aylık faiz kazancı...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayında faizi 1,5 puan düşürerek yüzde 38’e çekti. TCMB'nin faiz indirimi sonrası bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelledi.
1 | 18
Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL'nin aylık faiz kazancı...
2 | 18