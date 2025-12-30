  1. Ekonomim
İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Parasını mevduat faizinde değerlendirmek isteyenler bankaların mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL'nin aylık faiz kazancı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayında faizi 1,5 puan düşürerek yüzde 38’e çekti. TCMB'nin faiz indirimi sonrası bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelledi.

Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Yapı Kredi

Faiz Oranı: % 43
Net Kazanç: 15.551 TL
Vade Sonu Tutar: 515.551 TL

Akbank

Faiz Oranı: % 40,5
Net Kazanç: 14.647 TL
Vade Sonu Tutar: 514.647 TL

