  4. İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL’nin aylık faiz getirisi

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar bankaların mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 500 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? Bankaların güncellediği oranlarla birlikte 500 bin TL’nin aylık faiz kazancı yeniden hesaplandı. İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL’nin aylık faiz getirisi...

Bankalar yeni haftaya yüksek mevduat faiz oranlarıyla girdi. 500 bin TL’si olanların aylık kazancı yeniden hesaplandı.

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 14.827,4 TL
Vade Sonu Tutar: 514.827,4 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 14.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL

