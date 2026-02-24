İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL'nin günlük faiz getirisi

  1. Ekonomim
Parasını mevduat faizinde değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını araştırıyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 500 bin TL'nin 1 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL'nin 1 günlük faiz getirisi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizi kararlarının ardından bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelledi.

QNB

Faiz Oranı: %42,25
Net Kazanç: 420,18 TL
Vade Sonu Tutar: 500.420,18 TL

ING

Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 384,25 TL
Vade Sonu Tutar: 500.384,25 TL

