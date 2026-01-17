İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 700 bin TL'nin aylık faiz getirisi
Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 700 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 700 bin TL'nin aylık faiz kazancı...
Son toplantısında politika faizini yüzde 38 olarak belirleyen TCMB, 2026'nın ilk faiz toplantısını 22 Ocak'ta yapacak ve bu toplantıda da faiz indirim kararı alınabilir.
1 | 14
Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 700 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 700 bin TL'nin aylık faiz kazancı...
2 | 14