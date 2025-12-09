İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 800 bin TL'nin aylık faiz kazancı
Merkez Bankası'nın faiz toplantısı öncesi bankaların mevduat faiz oranları merak ediliyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 800 bin TL'nin aylık faiz kazancı ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 800 bin TL'nin aylık faiz kazancı...
Merkez Bankası'nın 11 Aralık'ta yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi kararı alması bekleniyor.
Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı beklenirken yatırımcılar bankaların mevduat faiz oranlarını merak ediyor.
Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 800 bin TL'nin aylık faiz kazancı ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 800 bin TL'nin aylık faiz kazancı...