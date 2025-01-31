İşte Borsa İstanbul’da en yüksek getiri potansiyeli olan hisseler
Borsa İstanbul'da en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler belli oldu.
ForeksHaber'in 30 Ekim-30 Ocak döneminde 38 aracı kurum ve bankanın yayınladıkları araştırma, şirket, strateji raporlarından derlediği gelecek 12 aya ilişkin hedef fiyatlara göre, en yüksek getiri potansiyeli sunan hisse 2 hedef fiyat tahmini yapılan Akfen Yenilenebilir Enerji oldu. En az 2 hedef fiyat tahmini alan 83 hisse raporda değerlendirmeye alındı.
2 farklı aracı kurum ve bankanın hedef fiyat verdiği Akfen Yenilenebilir Enerji'nin 35,31 TL olan hedef fiyat ortalamasına göre getiri potansiyeli yüzde 94,76 oldu.