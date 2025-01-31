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  4. İşte Borsa İstanbul’da en yüksek getiri potansiyeli olan hisseler

İşte Borsa İstanbul’da en yüksek getiri potansiyeli olan hisseler

Borsa İstanbul'da en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler belli oldu.

İşte Borsa İstanbul’da en yüksek getiri potansiyeli olan hisseler - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da gelecek 12 ayda en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler belli oldu.

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İşte Borsa İstanbul’da en yüksek getiri potansiyeli olan hisseler - Sayfa 2

ForeksHaber'in 30 Ekim-30 Ocak döneminde 38 aracı kurum ve bankanın yayınladıkları araştırma, şirket, strateji raporlarından derlediği gelecek 12 aya ilişkin hedef fiyatlara göre, en yüksek getiri potansiyeli sunan hisse 2 hedef fiyat tahmini yapılan Akfen Yenilenebilir Enerji oldu. En az 2 hedef fiyat tahmini alan 83 hisse raporda değerlendirmeye alındı.

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İşte Borsa İstanbul’da en yüksek getiri potansiyeli olan hisseler - Sayfa 3

2 farklı aracı kurum ve bankanın hedef fiyat verdiği Akfen Yenilenebilir Enerji'nin 35,31 TL olan hedef fiyat ortalamasına göre getiri potansiyeli yüzde 94,76 oldu.

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İşte Borsa İstanbul’da en yüksek getiri potansiyeli olan hisseler - Sayfa 4

İkinci sırada yüzde 94,16 getiri potansiyeli ile Teknosa, üçüncü sırada yüzde 92,69 ile Aydem, dördüncü sırada yüzde 82,85 ile Anadolu Efes ve beşinci sırada yüzde 78,01 ile Mavi Giyim yer aldı.

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