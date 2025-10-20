İşte borsada en yüksek getiri sağlayabilecek 10 hisse

ForInvestHaber'in 30 aracı kurum ve bankanın yayınladıkları araştırma, şirket, strateji raporlarından derlediği gelecek 12 aya ilişkin hedef fiyatlara göre, en yüksek getiri potansiyeli sunan hisse Aydem Enerji oldu.

2 farklı aracı kurum ve bankanın hedef fiyat verdiği Aydem Enerji için, 40,87 TL olan hedef fiyat ortalamasına göre getiri potansiyeli yüzde 136,52 oldu.