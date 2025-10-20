  1. Ekonomim
  4. İşte borsada en yüksek getiri sağlayabilecek 10 hisse

Aracı kurum ve bankaların yayınladıkları raporlara göre, Borsa İstanbul'da en yüksek getiri potansiyeli sunan hisse senetleri belli oldu.

Borsa İstanbul'da hisse senetleri işlem gören şirketlerin, 2025 yılı ilk 9 aya ilişkin mali tabloları yayınlanmaya başladı. Aracı kurum ve bankaların bu bilançolar öncesinde, şirketlere ilişkin verdikleri gelecek 12 aya ilişkin hedef fiyatlarına göre, getiri potansiyeli en yüksek hisseler belli oldu.

ForInvestHaber'in 30 aracı kurum ve bankanın yayınladıkları araştırma, şirket, strateji raporlarından derlediği gelecek 12 aya ilişkin hedef fiyatlara göre, en yüksek getiri potansiyeli sunan hisse Aydem Enerji oldu.

2 farklı aracı kurum ve bankanın hedef fiyat verdiği Aydem Enerji için, 40,87 TL olan hedef fiyat ortalamasına göre getiri potansiyeli yüzde 136,52 oldu.

Astor Enerji yüzde 131,65 getiri potansiyeli ile ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü sırada yüzde 97,20 getiri potansiyeli ile Sabancı Holding bulundu.

