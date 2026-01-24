İşte borsada haftanın en çok kazandıran hisseleri! Yüzde 20'yi aşan hisseler oldu
Borsa haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,56 üzerinde bir değerde kapatırken en çok değer kazanan hisseler de belli oldu. İşte artışları ile öne çıkan 10 hisse...
Borsanın haftayı BIST 100 endeksi, en düşük 12.575,67 puanı ve en yüksek 13.030,83 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,56 üzerinde 12.992,71 puandan haftayı tamamladı.
Yükselen hisseler arasında GUBRF, KLRHO ve ECILC hisseleri öne çıktı. GUBRF haftayı yüzde 22’yi aşan bir yükselişle kapattı. İşte haftayı en iyi performansla tamamlayan 10 hisse senedi...
