İşte borsaya açılan 10 şirketin performansı!
Son dönemde halka arz olan şirket sayısı artmaya devam ederken, Borsa İstanbul'da yatırımcılar yeni hisselere ilgi göstermeye devam ediyor. İşte borsaya açılan son 10 şirketin performansları...
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ %177
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş., 8-9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde 32,00 liradan halka arz oldu. Şirketin halka arz getirisi %177 getiri sağlayarak değeri en yüksek olan halka arz şirketi oldu.
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ %57
Koç Metalurji A.Ş. 9 ve 10 Mayıs tarihleri arasında halka arz talebi toplamıştı. Şirketin getirisi %57 oldu. KOCMT hisseleri 20,50 liradan satışa sunulmuştu. Halka arz edilen 125 milyon TL nominal değeri payların tamamı satıldı.
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI %3
15-16-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşti. Halka arzda birim fiyat 70,00 TL olarak belirlenmişti. Hareket Proje Taşımacılık hisselerinin toplam getirisi %3 oldu.
ÖZYAŞAR TEL GALVANİZLEME -%6
23-24 Mayıs 2024 tarihinde halka arz olan Özyaşar Tel Galvanizleme -%6 getiri sağladı. Şirket 28.00 liradan halka arz olmuştu. Halka arz fiyatının da gerisine düşen hisselerin güncel fiyatı 26,50 lira oldu.