  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. İşte bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları...

İşte bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları...

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Mart ayının son haftasında en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu.

İşte bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları... - Sayfa 1

BIST 100

BIST 100 endeksi, en düşük 8.872,75 puanı ve en yüksek 9.830,83 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 6,80 üstünde 9.659,48 puandan tamamladı.

1 | 9
İşte bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları... - Sayfa 2

KÜLÇE ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,15 artışla 3 bin 750 liraya yükseldi.

2 | 9
İşte bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları... - Sayfa 3

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,13 yükselişle 25 bin 375 liraya çıktı.

3 | 9
İşte bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları... - Sayfa 4

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 6 bin 152 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,10 artarak 6 bin 281 liraya yükseldi.

4 | 9