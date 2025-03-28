İşte bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları...
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Mart ayının son haftasında en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu.
BIST 100
BIST 100 endeksi, en düşük 8.872,75 puanı ve en yüksek 9.830,83 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 6,80 üstünde 9.659,48 puandan tamamladı.
KÜLÇE ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,15 artışla 3 bin 750 liraya yükseldi.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,13 yükselişle 25 bin 375 liraya çıktı.