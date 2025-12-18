  1. Ekonomim
  İşte dünyanın en büyük 20 ekonomisi ve en büyük şirketleri! Bakın Türkiye'de hangi şirket zirvede

İşte dünyanın en büyük 20 ekonomisi ve en büyük şirketleri! Bakın Türkiye'de hangi şirket zirvede

Worldefglobal paylaştı. Küresel ekonomik güç dengeleri yeniden çiziliyor. ABD, şirket piyasa değerlerinin etkisiyle 30,6 trilyon dolarlık GSYİH ile zirvedeki yerini korurken; Çin, Almanya ve Asya’nın dev ekonomileri ilk beşteki konumlarını güçlendirdi. Güneydoğu Asya’nın yükselişi ise dikkat çekiyor.

Dünyanın en büyük ekonomilerine ilişkin güncel sıralama, ABD’nin dev şirketleriyle pekiştirdiği liderliğini sürdürdüğünü ortaya koyarken, Çin ve Almanya’yı Asya merkezli güçlü üretim ve teknoloji ekonomilerinin yakından takip ettiğini gösterdi.

1. ABD: Nvidia - $4.7T

2. Çin: Tencent - $766B

3. Almanya: SAP - $304B

