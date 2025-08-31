İşte ekonomistlerin yıl sonu enflasyon ve dolar/TL tahminleri

2026 yıl sonuna ilişkin TÜFE beklentileri ise 21,70 seviyesinde oluştu. Beklenti aralığı yüzde 23,00 ve yüzde 18,60 oldu. Bir önceki dönemde 2026 yıl sonu için beklenti yüzde 21,67 olarak gerçekleşmişti.

C Endeksine ilişkin 2025 sonu beklentisi ise yüzde 29,50 olarak gerçekleşti. Geçen ayki anket döneminde de beklenti yüzde 32,00 seviyesinde bulunuyordu.