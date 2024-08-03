İşte emekli maaşını yüzde 30 artırmanın formülü
Emekli maaşı hesaplanırken en önemli kriter brüt maaş. Sonra çalışılan gün sayısı geliyor. Ancak emekli maaşı tutarını artıran bir başka unsur ise dilekçe tarihi. 2024 ile 2025 yılı arasında emekli olmakta maaş farkı oluştu. İşte yüzde 30 daha fazla kazandıracak formül ve örnek hesaplamalarla emekli maaşı…
Milyonlarca emekli için temmuz ayında yapılan yüzde 24.73 oranındaki enflasyon artışının ardından yeni taban maaş da belirlenmiş oldu. 10 bin liradan 12.500 TL'ye çıkartılan taban maaş ile birlikte tüm aylıklar bu rakama seyyanen ödeme ile tamamlanacak.
FARK ÖDEMELERİ TARİHİ BELLİ OLDU
Temmuz ayı itibariyle oluşan farklar da 7 Ağustos'ta emeklilerin hesabına yatırılacak. Böylece 3.7 milyon emekliye seyyanen ödeme yapılmış olacak.
YÜZDE 30'A YAKIN FARK OLUŞUYOR
Emeklilerle ilgili hesaplar yeniden yapılırken emekli maaşı hesaplama yöntemleri de milyonların gündeminden düşmüyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre özellikle güncelleme katsayılarının bir önceki yılın enflasyonu ve büyüme oranıyla belirlenmesi emeklilik dilekçesinin verildiği tarihi de öne çıkartıyor. 2024 yılı ile 2025 yılında dilekçe vermek arasında yüzde 30'a yakın fark oluşuyor.
BRÜT MAAŞLAR ÇOK ÖNEMLİ
Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre çalışırken ödenen SGK primleri oluyor. Yani SGK'ya bildirilen prime esas kazanç yani brüt maaşınız ileride alınacak emekli maaşını da belirliyor.