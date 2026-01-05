İşte emekli zammında kulislerde konuşulan senaryolar

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. Temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam alan emekliler için ikinci 6 aylık zam oranı TÜİK tarafından bugün açıklanan verilerle belli olacak. 5 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında zam yapılacağı kesinleşti.