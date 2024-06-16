İşte emekliye yapılacak zam tutarı!

Enflasyon farkı yüzde 9.4

Memur ile işçi emeklileri arasındaki zam farkı 5.47 puanı bulacak. Halen 10 bin lira olan en düşük emekli aylıkları ile 17 bin 2 lira olan asgari ücrete ise son dakika sürprizi olmazsa zam yapılması beklenmiyor.

Memurun toplu sözleşme masasından uzlaşma çıkmadığı için hakem kurulu yılın başında memur ve emeklilerine enflasyon farkı hariç yüzde 15 oranında zam yapmış, temmuz zammını da yüzde 10 olarak ilan etmişti.