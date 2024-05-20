İşte en az yakan 10 otomatik vitesli otomobil ve fiyat listesi...

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Türkiye pazarında elektrikli araçların payı yüzde 3, dizellerin payı ise yüzde 17. Benzinli ve hibrit araçların toplam payı ise yüzde 78 gibi büyük bir hacim kaplıyor. Aynı zamanda sıfır araç satışlarında otomatik viteslilerin payı yüzde 75’e erişti. Bu nedenlerle en az yakan on otomobil listesinde yer alan araçlar: Benzinli veya hibrit motorlu ve sadece otomatik vitesli olanlar...