İşte en az yakan 10 otomatik vitesli otomobil ve fiyat listesi...
Türkiye’de satılan otomobillerden benzinli ve otomatik vitesliler arasında en az yakanları ve fiyat listesi belli oldu.
Araç satın alırken en önemli kriterlerin başında ne kadar ‘yaktığı’ sorusunun cevabı yer alır. Çevre hassasiyetleriyle beraber tasarruflu olmasıyla son dönemde elektrikli araçlar ön plana çıksa da pazarda halen akaryakıtlı araçlar revaçta...
Gazete Duvar'da yer alan habere göre Türkiye pazarında elektrikli araçların payı yüzde 3, dizellerin payı ise yüzde 17. Benzinli ve hibrit araçların toplam payı ise yüzde 78 gibi büyük bir hacim kaplıyor. Aynı zamanda sıfır araç satışlarında otomatik viteslilerin payı yüzde 75’e erişti. Bu nedenlerle en az yakan on otomobil listesinde yer alan araçlar: Benzinli veya hibrit motorlu ve sadece otomatik vitesli olanlar...
İlk onda genelde hibritlerin ağırlığı var. Yedi model hibrit, üç modelse benzinli motora sahip. Listedeki beş model hatchback sınıfındayken, üç model sedan, iki model ise crossover gövde tipinde.
İşte en az yakan 10 otomobil listesi...