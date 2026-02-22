İşte en çok kazandıran ve kaybettiren fonlar! Haftalık yüzde 152 getiri

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,51 ve BES fonları yüzde 0,86 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,71 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en çok değer kaybeden yüzde 2,81 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.