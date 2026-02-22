İşte en çok kazandıran ve kaybettiren fonlar! Haftalık yüzde 152 getiri
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 152 yükselişle Has Portföy Birinci Serbest Fon olurken; en çok kaybettiren yatırım fonu ise, yüzde 30,85'lik düşüşle Trive Portföy Birinci Serbest Fon oldu.
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,51 ve BES fonları yüzde 0,86 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,71 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en çok değer kaybeden yüzde 2,81 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 0,72 ile "Para Piyasası" ve "Başlangıç Fonları"nda görülürken, en çok gerileyen yüzde 3,74 ile "Endeks" fonları oldu.
İşte en fazla kazandıran fonlar
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 152,28 yükselişle Has Portföy Birinci Serbest Fon oldu.