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  4. İşte en düşük emekli maaşı için masadaki rakam: Hesaba yatacağı tarih belli oldu

İşte en düşük emekli maaşı için masadaki rakam: Hesaba yatacağı tarih belli oldu

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik çalışma tamamlandı, düzenleme bugün TBMM Başkanlığı’na sunulacak vergi paketi içinde yer alacak. AK Parti kulislerinde artış rakamının 12 bin veya 12.500 lira olacağı belirtiliyor. En düşük emekli aylığındaki artış ise temmuz ayı maaşlarına yetişmeyecek. Kanun çıktıktan sonra fark ödemesinin ağustosta yapılacağı iddia ediliyor.

İşte en düşük emekli maaşı için masadaki rakam: Hesaba yatacağı tarih belli oldu - Sayfa 1

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 10 bin lira olan en düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili çalışma temmuz ayı maaşlarına yetişmeyecek.

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İşte en düşük emekli maaşı için masadaki rakam: Hesaba yatacağı tarih belli oldu - Sayfa 2

SSK emeklileri her ayın 17’si ile 26’sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise her ayın 25-28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

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İşte en düşük emekli maaşı için masadaki rakam: Hesaba yatacağı tarih belli oldu - Sayfa 3

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili kanun henüz çıkmadığı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin tamamı temmuz maaşlarını altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 24,73’lük artışla alacak. Ancak kök maaşı 8 bin lira ve altı olanlara temmuz ayında yine 10 bin lira maaş verilecek.

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İşte en düşük emekli maaşı için masadaki rakam: Hesaba yatacağı tarih belli oldu - Sayfa 4

FARK ÖDEMESİ AĞUSTOSTA

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik kanun çıktıktan sonra ise bu durumda olanlara fark ödemesi yapılacak. Fark ödemesinin ağustos maaşları ile ödenebileceği belirtiliyor.

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