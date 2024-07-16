İşte en düşük emekli maaşı için masadaki rakam: Hesaba yatacağı tarih belli oldu
En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik çalışma tamamlandı, düzenleme bugün TBMM Başkanlığı’na sunulacak vergi paketi içinde yer alacak. AK Parti kulislerinde artış rakamının 12 bin veya 12.500 lira olacağı belirtiliyor. En düşük emekli aylığındaki artış ise temmuz ayı maaşlarına yetişmeyecek. Kanun çıktıktan sonra fark ödemesinin ağustosta yapılacağı iddia ediliyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 10 bin lira olan en düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili çalışma temmuz ayı maaşlarına yetişmeyecek.
SSK emeklileri her ayın 17’si ile 26’sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise her ayın 25-28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.
En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili kanun henüz çıkmadığı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin tamamı temmuz maaşlarını altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 24,73’lük artışla alacak. Ancak kök maaşı 8 bin lira ve altı olanlara temmuz ayında yine 10 bin lira maaş verilecek.
FARK ÖDEMESİ AĞUSTOSTA
En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik kanun çıktıktan sonra ise bu durumda olanlara fark ödemesi yapılacak. Fark ödemesinin ağustos maaşları ile ödenebileceği belirtiliyor.