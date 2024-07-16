İşte en düşük emekli maaşı için masadaki rakam: Hesaba yatacağı tarih belli oldu

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili kanun henüz çıkmadığı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin tamamı temmuz maaşlarını altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 24,73’lük artışla alacak. Ancak kök maaşı 8 bin lira ve altı olanlara temmuz ayında yine 10 bin lira maaş verilecek.