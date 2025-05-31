İşte geçen hafta bedelsiz sermaye artırımı başvurusu yapan şirketler

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN)

Haftanın ilk bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu 27 Mayıs günü Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) yaptı. Şirketin, 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde; 165.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 252.237.154,33 TL tutarındaki kısmı Geçmiş Yıllar Kârlarından, 38.649.860,57 TL tutarındaki kısmı Emisyon Priminden ve 369.112.985,10 TL tutarındaki kısmı Sermaye Düzetmesi Olumlu Farklarından karşılanmak suretiyle toplam 660.000.000 TL % 400,00 oranında artırılarak, 825.000.000 TL‘ye çıkarılması, İhraç edilecek payların, Şirket Esas Sözleşmesi’nin Sermaye ve Hisselerin Nevi başlıklı 6.maddesine göre, mevcut 15.000.000 A Grubu Nama pay yazılı (TRENATU00018) paylara 60.000.000,00 A Grubu Nâma Pay (TRENATU00018), 150.000.000 B Grubu Hamiline yazılı (TRENATU00026) paylara, 600.000.000,00 TL B Grubu Hamiline (TRENATU00026) pay şeklinde ihraç edilmesi, Bu karar kapsamında Şirket sermayesinin 165.000.000 TL’den 825.000.000 TL’ye çıkarılması kapsamında ihraç belgesinin onaylanması ve Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu’na 27.05.2025 tarihinde başvuru yapıldığı açıklandı.