İşte geçen hafta bedelsiz sermaye artırımı başvurusu yapan şirketler
Borsa İstanbul’da geride bıraktığımız 26-30 Mayıs 2025 haftasında halka açık 5 şirket, sermayelerini bedelsiz olarak artırmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yaptıklarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıkladı. İşte bu hafta bedelsiz sermaye artırımı başvurusu yapan şirketler…
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN)
Haftanın ilk bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu 27 Mayıs günü Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) yaptı. Şirketin, 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde; 165.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 252.237.154,33 TL tutarındaki kısmı Geçmiş Yıllar Kârlarından, 38.649.860,57 TL tutarındaki kısmı Emisyon Priminden ve 369.112.985,10 TL tutarındaki kısmı Sermaye Düzetmesi Olumlu Farklarından karşılanmak suretiyle toplam 660.000.000 TL % 400,00 oranında artırılarak, 825.000.000 TL‘ye çıkarılması, İhraç edilecek payların, Şirket Esas Sözleşmesi’nin Sermaye ve Hisselerin Nevi başlıklı 6.maddesine göre, mevcut 15.000.000 A Grubu Nama pay yazılı (TRENATU00018) paylara 60.000.000,00 A Grubu Nâma Pay (TRENATU00018), 150.000.000 B Grubu Hamiline yazılı (TRENATU00026) paylara, 600.000.000,00 TL B Grubu Hamiline (TRENATU00026) pay şeklinde ihraç edilmesi, Bu karar kapsamında Şirket sermayesinin 165.000.000 TL’den 825.000.000 TL’ye çıkarılması kapsamında ihraç belgesinin onaylanması ve Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu’na 27.05.2025 tarihinde başvuru yapıldığı açıklandı.
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU)
Haftanın dördüncü bedelsiz başvurusu haberi 29 Mayıs günü Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU)’dan geldi. Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca, bir defaya mahsus olmak üzere 750.000.000 TL olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının aşılarak Şirketin mevcut 672.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, T.T.K nın 519. maddesinde yer alan hükümler gözetilerek, tamamı özkaynaklar içerisinde yer alan hisse senedi ihraç primleri hesabından 150.081.357,29 TL ve sermaye düzeltmesi olumlu farklarından 152.318.642,71 TL karşılanmak üzere 302.400.000,00 TL (%45 bedelsiz) artırılarak toplam 974.400.000,00 TL’ye çıkarılmasına ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Sermaye ” başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş için Sermaye Piyasası Kurulu’na bugün başvuru yapıldığı açıklandı.
Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY)
Haftanın beşinci bedelsiz başvurusunu yapan şirket 30 Mayıs günü Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) oldu. Şirketin 17.04.2025 tarih ve 1748/25.08 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; çıkarılmış sermayesinin 600.000.000,- TL’den 1.000.000.000,-TL’ye %66,66666 oranında çıkarılmasına ilişkin Olağanüstü Yedekler hesabından olmak üzere tamamının , iç kaynaklardan tamamlandığına dair karar alınarak gerekli izinlerin alınması için 30.05.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapıldığı belirtildi.
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN)
Haftanın ikinci bedelsiz başvurusunu yapan şirket 27 Mayıs günü Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN) oldu. Şirketin 16.05.2025 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Şirket sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 1.500.000.000-TL arttırılarak, 3.500.000.000-TL’den 5.000.000.000-TL’na yükseltilmesi ve arttırılan tutarın 30.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlar tarafından onaylanan 2024 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, 2024 yılı kar paylarının hisse senedi olarak tevdi edilmesine ve gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulduğu belirtildi.