İşte gelecek 12 ayda getirisi en yüksek olabilecek hisseler!
Aracı kurum ve bankaların hisselere ilişkin verdiklere gelecek 12 aya ilişkin hedef fiyatlara göre, getiri potansiyeli en yüksek hisse Karel oldu. İşte tüm beklentiler...
2025 yılının sonuna gelinirken Borsa İstanbul'da, aracı kurum ve bankaların hisselere ilişkin verdiklere gelecek 12 aya ilişkin hedef fiyatlara göre getiri potansiyeli en yüksek hisseler belli oldu.
ForInvestHaber'in 27 aracı kurum ve bankanın son 3 ay içerisinde yayınladıkları araştırma, şirket, strateji raporlarından derlediği gelecek 12 aya ilişkin hedef fiyatlara göre, en yüksek getiri potansiyeli sunan hisse Karel oldu.