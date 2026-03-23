İşte getiri potansiyeli en yüksek hisseler! 3 haneli beklentiler öne çıkıyor
Aracı kurumların model portföylerinde en fazla yer alan hisse senedi listesinde Türk Hava Yolları birinci sıradaki yerini korudu. En yüksek getiri potansiyeli öngörülen şirketler listesinin zirvesinde ise, üç haneli potansiyel getiri beklentileri öne çıktı. İşte model portföylerde en çok yer alan ve getiri potansiyeli en yüksek hisseler...
Matriks Haber’in toplam 33 aracı kurumun model portföyünden derlediği araştırmada 70 farklı hisse senedi ile 24 sektör yer aldı. Çalışmada hisseler; model portföylerde yer aldıkları kurum sayısına göre sıralanırken, ortalama getiri potansiyelleri, getiri dağılımı ve sektör bazlı pozisyon yoğunlukları birlikte değerlendirildi. En yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler ayrı bir başlık altında değerlendirilirken sektörel dağılım ve hisse/pozisyon sayıları üzerinden model portföylerin genel yapısı ortaya kondu.
Hisseler model portföylerde yer aldıkları kurum sayısına göre sıralandığında ilk sıradaki THYAO’yu, 17’şer kurum raporunda yer alan Migros (MGROS) ve Akbank (AKBNK) izledi. MGROS için medyan hedef fiyat 887,50 TL, ortalama getiri potansiyeli yüzde 53,5 olurken; AKBNK için 109,05 TL medyan hedef fiyat ile yüzde 51,9 oranında getiri öngörüldü.
Model portföylerde en çok yer alan hisseler listesinde Turkcell (TCELL) ve BİM (BIMAS) üçüncü sırada yer aldı. Her iki hisse 16’şar kurum raporunda bulunurken TCELL için ortalama getiri potansiyeli yüzde 49,1, BIMAS için ise yüzde 28,8 olarak hesaplandı.
Koç Holding (KCHOL) 14 kurumun model portföyünde yer alarak dördüncü oldu ve hisse için ortalama yüzde 52,7 getiri potansiyeli öngörüldü. Yapı Kredi (YKBNK) ve Tüpraş (TUPRS) 11’er kurum tarafından önerilerek beşinci sıraya yerleşti. YKBNK için yüzde 50,2 getiri potansiyeli tahmin edilirken TUPRS için bu oran yüzde 11,2 seviyesinde oluştu.