İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları (3 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları)
Akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve Dolar/TL kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. İşte 3 Haziran Pazartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları...
Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları son dakika gelişmeleri, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.
Döviz kuru ve brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmaya göre hareketli bir seyir izleyen akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberlerini beraberinde getiriyor. İşte 3 Haziran Pazartesi gününe ilişkin akaryakıt fiyatları...
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 41.36 TL
Motorin litre fiyatı: 40.25 TL
LPG litre fiyatı: 20.95 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 41.28 TL
Motorin litre fiyatı: 40.18 TL
LPG litre fiyatı: 20.48 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.30 TL
Motorin litre fiyatı: 41.22 TL
LPG litre fiyatı: 20.92 TL