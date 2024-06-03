İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları (3 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları)

Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları son dakika gelişmeleri, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Döviz kuru ve brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmaya göre hareketli bir seyir izleyen akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberlerini beraberinde getiriyor. İşte 3 Haziran Pazartesi gününe ilişkin akaryakıt fiyatları...