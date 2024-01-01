İşte haftanın en kritik verileri: Yön belirleyici olacak

Enflasyon endişelerinin güç kaybetmesi tahvil talebinin artmasına neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yaklaşık 2 baz puan azalışla 3,8810'dan tamamladı. 2022 yılını 3,88 seviyesinden tamamlayan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2023'ü de neredeyse aynı seviyeden tamamladı.

Bu hafta salı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), inşaat harcamaları, çarşamba ISM imalat sanayi PMI, FOMC toplantı tutanakları, perşembe ADP istihdam raporu, haftalık işsizlik başvuruları, hizmet sektörü PMI, cuma istihdam raporu, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ISM hizmet sektörü PMI takip edilecek.

Altının ons fiyatının da tahvil piyasalarındaki alıcı seyirden faydalandığı görülürken, analistler, gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini düşürdüğünü ve altın talebini desteklediğini ifade etti.

Avrupa borsalarında tatil havası hakimdi

Avrupa borsalarında geçen hafta bölge genelinde tatil havası hakim oldu. Bölgede, makroekonomik veri takviminde geçen hafta herhangi bir veri bulunmazken, işlem hacminin de düşük kaldı.

ABD tahvil piyasalarındaki alış ağırlıklı seyir Avrupa'da da etkili olurken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,9 ile 14 Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Bu hafta salı Euro Bölgesinde ve Almanya'da imalat sanayi PMI, çarşamba Almanya'da işsizlik oranı, perşembe Almanya'da enflasyon, cuma Enflasyon Bölgesinde enflasyon takip edilecek.