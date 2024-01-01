İşte haftanın en kritik verileri: Yön belirleyici olacak
Küresel piyasalar, Fed’in faiz indirimlerine martta başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmaya devam etmesiyle yılın son haftasını alış ağırlıklı tamamlarken, gözler 2024’ün ilk haftasında ABD'de açıklanacak istihdam raporuna ve Fed’in toplantı tutanaklarına çevrildi. Yurt içinde ise, enflasyon verileri öne çıkıyor.
Geçen hafta Noel tatili nedeniyle küresel piyasalarda işlem hacimleri düşük seviyede kalırken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörüler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etti.
Enflasyon endişelerinin güç kaybetmesi tahvil talebinin artmasına neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yaklaşık 2 baz puan azalışla 3,8810'dan tamamladı. 2022 yılını 3,88 seviyesinden tamamlayan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2023'ü de neredeyse aynı seviyeden tamamladı.
Altının ons fiyatının da tahvil piyasalarındaki alıcı seyirden faydalandığı görülürken, analistler, gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini düşürdüğünü ve altın talebini desteklediğini ifade etti.
Bu hafta salı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), inşaat harcamaları, çarşamba ISM imalat sanayi PMI, FOMC toplantı tutanakları, perşembe ADP istihdam raporu, haftalık işsizlik başvuruları, hizmet sektörü PMI, cuma istihdam raporu, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ISM hizmet sektörü PMI takip edilecek.
Avrupa borsalarında tatil havası hakimdi
Avrupa borsalarında geçen hafta bölge genelinde tatil havası hakim oldu. Bölgede, makroekonomik veri takviminde geçen hafta herhangi bir veri bulunmazken, işlem hacminin de düşük kaldı.
ABD tahvil piyasalarındaki alış ağırlıklı seyir Avrupa'da da etkili olurken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,9 ile 14 Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi.
Bu hafta salı Euro Bölgesinde ve Almanya'da imalat sanayi PMI, çarşamba Almanya'da işsizlik oranı, perşembe Almanya'da enflasyon, cuma Enflasyon Bölgesinde enflasyon takip edilecek.
Çin'de imalat sanayi PMI takip edilecek
Asya pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Çin'den gelen haber akışı risk iştahını destekledi.
Gelecek hafta salı Çin'de imalat sanayi PMI takip edilecek.