İşte kira getirisi en yüksek 10 büyükşehir: Listede dikkat çeken iller var

Kiralarda ise farklı bir tablo yaşanıyor. Endeksa verilerine göre geçen yıl Türkiye genelinde ortalama 167 TL olan metrekare kiralık fiyatı bu yıl aynı ayda 224 TL’ye çıtkı. Kiralarda ortalama artış yüzde 34 oldu ve bu artış yıllık enflasyonu geride bıraktı.