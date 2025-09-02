İşte kira getirisi en yüksek 10 büyükşehir: Listede dikkat çeken iller var
Konut fiyatlarındaki artışın, kiralardaki yükselişin gerisinde kalması nedeniyle “yatırım amaçlı” konut satışları arttı. İlandaki dairelere bakıldığında ise 2+1 ve 1+1’in toplam ağılığı yüzde 60’a dayandı. Öte yandan son verilere göre büyükşehirler bazında kira getirileri dikkat çekiyor. Ankara, yılda yüzde 9,84 verimlilik ve 10 yıllık amortisman süresi ile “kira getirisi en yüksek” büyükşehir olarak öne çıktı. Peki Ankara dışında listede hangi şehirler var? İşte yanıtı...
Türkiye’de konut fiyatlarının yaklaşık 1,5 yıldır reel olarak düşüş göstermesi, buna karşılık kira fiyatlarında yaşan artış; konutun kira getirisinin de artmasını ve amortisman süresinin kısalmasını beraberinde getirdi.
TCMB tarafından açıklanan konut fiyat endeksi, son bir yılda %32,8 artış gösterdi. Buna karşılık yıllık enflasyon temmuzda %33,52 olarak gerçekleşti.
Kiralarda ise farklı bir tablo yaşanıyor. Endeksa verilerine göre geçen yıl Türkiye genelinde ortalama 167 TL olan metrekare kiralık fiyatı bu yıl aynı ayda 224 TL’ye çıtkı. Kiralarda ortalama artış yüzde 34 oldu ve bu artış yıllık enflasyonu geride bıraktı.