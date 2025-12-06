İşte kiraların en düşük olduğu 15 il: En ucuzu 12 bin 500 TL
İstanbul Gayrimenkul Değerleme (İGD) tarafından ilandaki konutlar dikkate alınarak yapılan analize göre Kasım 2025’te Türkiye’de genelinde ortanlama kira tutarı 22 bin TL olarak hesaplandı. Böylece ortalama kiralar 1 asgari ücrete denk geldi. Geçen ay Türkiye’de kirası en düşük 15 ilde ise rakamlar 12 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında değişti. İşte kira fiyatlarının en düşük olduğu iller...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak tutarı belirlemek üzere ilk toplantısı gelecek hafta yapalacak.
Dikkatler bu tarihe çevrilirken, ilk toplantıda herhangi bir rakamın öne çıkmayacağı ve görüşlerin alınabileceği üzerinde duruluyor.
Asgari ücret, 2025 yılında brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak ödeniyor. Yaklaşık 7,5 milyon asgari ücretli kadar diğer bütün çalışanlar da kendi maaşları için baz oluşturması sebebiyle asgari ücreti yakından takip ediyor.