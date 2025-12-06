İşte kiraların en düşük olduğu 15 il: En ucuzu 12 bin 500 TL

Asgari ücret, 2025 yılında brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak ödeniyor. Yaklaşık 7,5 milyon asgari ücretli kadar diğer bütün çalışanlar da kendi maaşları için baz oluşturması sebebiyle asgari ücreti yakından takip ediyor.