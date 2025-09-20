İşte konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde en düşük faiz oranları ve geri ödeme tabloları...
Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından kredi faiz oranları da düştü. Peki konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde en düşük faiz oranları hangi bankalarda? 1.5 milyon TL'lik konut, 300 bin TL'lik taşıt ve 125 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin geri ödeme tablosu nasıl? İşte detaylar...
Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından kredi oranlarında da düşüşler başladı. Kredi hacminde dikkat çeken yükselişler yaşanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre geçen hafta toplam kredi hacmi 2 trilyon 548 milyar TL oldu. Bu rakam, bir önceki hafta 2 trilyon 517 milyar TL düzeyinde bulunuyordu.
Böylece söz konusu bir haftalık süreçte toplam kredi hacminde 31 milyar liralık bir artış yaşandı.
Bu arada kredi hacmi içinde toplam kredilerin 1 trilyon 880 milyar lirasını ihtiyaç kredileri oluştururken, konut kredileri 616 milyar TL ve taşıt kredileri de 52 milyar TL oldu.
EN UCUZ KONUT KREDİLERİ HANGİ BANKALARDA?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu hafta bankalarca sunulan en ucuz konut kredileri şöyle:
* Ziraat Bankası: %2,69
* Akbank: %2,69
* Kuveyt Türk: %2,69
* Halkbank: %2,70
* İş Bankası: %2,79
1,5 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?
Konutta en düşük oran dikkate alındığında 1,5 milyon TL’nin güncel aylık ve toplam geri ödeme tablosu şöyle:
* Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL
* Kredi Oranı: %2,69
* Kredi Vadesi: 120 ay
* Aylık taksit: 42 bin 91 TL
* Toplam geri ödeme: 5 milyon 50 bin 926 TL