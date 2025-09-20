İşte konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde en düşük faiz oranları ve geri ödeme tabloları...

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından kredi oranlarında da düşüşler başladı. Kredi hacminde dikkat çeken yükselişler yaşanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre geçen hafta toplam kredi hacmi 2 trilyon 548 milyar TL oldu. Bu rakam, bir önceki hafta 2 trilyon 517 milyar TL düzeyinde bulunuyordu.

Böylece söz konusu bir haftalık süreçte toplam kredi hacminde 31 milyar liralık bir artış yaşandı.