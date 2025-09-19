İşte konutta kredili satışın en çok ve en az olduğu şehirler
Türkiye genelinde Ocak-Ağustos 2025 döneminde kredili konut satışları yüzde 84,6 artarak 141 bini aştı. İpotekli işlemlerin payı ise 8 ayda yüzde 14,45 olarak gerçekleşti. Konut kredisi talebi doğu ve güneydoğu illerinde daha düşük kalırken, batı illerinde daha yüksek... Bartın, Artvin, Denizli, Ankara ve Zonguldak ipotekli satışlarda zirvede yer aldı. Bingöl, Hakkâri, Adıyaman, Şırnak ve Mardin ise “kredili satışların en düşük gerçekleştiği” iller olarak öne çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son verilere göre bu yılın ocak-ağustos döneminde Türkiye genelinde toplam 978 bin 70 adet konut satışı gerçekleşti. Rakamlar, geçen yılın aynı dönemine göre konut satışlarında yüzde 21,3 artış yaşandığını gösterdi.
İPOTEKLİ SATIŞLAR ARTTI
Öte yandan kredi kullanılarak gerçekleşen (ipotekli) satışlarda da yüksek faiz ortamına rağmen dikkat çeken yükseliş gözlendi.
Ocak-Ağustos 2025 döneminde ipotekli konut satışları 141 bin 227 adet oldu. Bu rakam önceki yıla göre yüzde 84,6 artış olduğu anlamına geliyor. Toplam satışlar içerisinde ipotekli işlemlerin payı ise 8 aylık dönemde yüzde 14,45 olarak gerçekleşti.
Konut fiyatlarının aylardır enflasyondaki artışın gerisinde kalarak reel olarak gerilemesi, mevduat faizlerinde düşüş, kredi faizlerinde gerileme eğilimi ve gelecekte fiyat artışı beklentisi; yüksek faiz ortamına rağmen konut kredisi hacmini destekledi.