İşte konutta kredili satışın en çok ve en az olduğu şehirler

İPOTEKLİ SATIŞLAR ARTTI

Öte yandan kredi kullanılarak gerçekleşen (ipotekli) satışlarda da yüksek faiz ortamına rağmen dikkat çeken yükseliş gözlendi.

Ocak-Ağustos 2025 döneminde ipotekli konut satışları 141 bin 227 adet oldu. Bu rakam önceki yıla göre yüzde 84,6 artış olduğu anlamına geliyor. Toplam satışlar içerisinde ipotekli işlemlerin payı ise 8 aylık dönemde yüzde 14,45 olarak gerçekleşti.