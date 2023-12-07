İşte marka marka kredi ve indirim kampanyaları... Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte otomobil markaları yeni kampanyalarını duyurmaya başladı. Bazı markalar, 500 bin liraya kadar sıfır faizli kredi imkanı sunarken, diğerleri de çeşitli takas ve indirim kampanyalarını devreye aldı. İşte marka marka otomobil firmalarının sunduğu kredi ve indirim kampanyaları...

Alfa Romeo Tonale modeli için 200 bin lira kredi, 12 ay vade, %0 faiz. Stelvio modeli için 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, %2,89 faiz. Giulia modeli için 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, %2,9 faiz. 1 | 16

BMW 150 bin liradan başlayan fiyatlarla BMW modelleri için çeşitli takas desteği ve kredi imkanları sunuyor. Örneğin, 500 bin lira kredi, 6 ay %0 faiz veya 500 bin lira kredi, 12 ay vade, %1,89 faiz. 2 | 16

Chery Tiggo8 Pro modeli için 100 bin liraya varan takas desteği, 250 bin lira kredi, 12 ay vade, %0 faiz avantajı. 3 | 16