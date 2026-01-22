İşte TCMB'nin faiz kararını açıkladığı gün kazandıran hisseler! Altın, dolar borsada son durum
İşte TCMB'nin faiz kararını açıkladığı gün kazandıran hisseler! Altın, dolar borsada son durum
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıkladığı günü Borsa yükselişle tamamladı. Gün sonunda yatırımcısını güldüren hisseler de belli oldu. İşte altın, dolar, borsada gün sonu rakamları...
Borsa BIST 100 endeksi, yüzde 0.97 değer kazanarak 12.851.49 puanla günü kapattı.
Dolar gün içinde 43.27 TL'yi gördü.
Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 0,20 yükselişle 6.732,56 TL oldu.
En çok değer kazanan hisseler:
