İşte temmuzda en çok yükselen ve düşen 10 hisse
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi temmuz ayında yüzde 7,99 yükselerek 10.743 puandan kapandı. TCMB’nin faiz indirimlerine başlaması ve Moody’s’ten gelen not artışı piyasaya destek oldu. Endeks, tarihî rekor seviyesi olan 11.252’ye yaklaştı. Peki temmuz ayında en çok yükselen ve düşen 10 hisse hangisi? İşte liste...
Borsa İstanbul’da temmuz ayı işlemleri de geride kaldı. Haziran ayında enflasyonunun beklentinin altında gelmesi, Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecine 300 baz puanla yeniden başlaması ve kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’ten gelen not artışı piyasaları destekledi. BİST 100 endeksi temmuzda yüzde 7,99 primle 10.743 puandan kapandı.
ENDEKS REKOR SEVİYENİN GERİSİNDE
Endeks geçen ay en düşük 9.940 ve en yüksek 10.783 puanı test etti. Kapanışın, aylık yüksek seviyeye yakın gerçekleşmesi piyasada yükseliş isteğine işaret etti. Temmuz kapanışı, aynı zamanda analistlerin kritik direnç olarak gösterdiği 10.750 sınırından da gerçekleşti. Tarihî zirvesi 11.252’de bulunan BİST 100 endeksi, son kapanışı itibarıyla rekor seviyenin de %4,52 gerisinde...
Piyasalarda gelecek hafta açıklanacak temmuz ayı enflasyon rakamlarının ve devam eden ikinci çeyrek bilançolarının, borsaya kısa vadede yön vermesi bekleniyor.
İŞTE EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre temmuzda BİST 100 endeksi kapsamındaki şirketlere bakıldığında en çok yükselen hisseler şöyle:
1- Destek Finans Factoring (DSTKF): 536,00 TL (%46,15)
2- Graintürk Holding (GRTHO): 462,00 TL (%38,63)
3- Otokar (OTKAR): 552,50 TL (%34,84)
4- Margün Enerji (MAGEN): 43,70 TL (%33,39)
5- Ral Yatırım Holding (RALYH): 124,90 TL (%28,23)
6- Enerya Enerji (ENERY): 8,56 TL (%26,07)
7- MİA Teknoloji (MIATK): 36,04 TL (%25,23)
8- Kontrolmatik (KONTR): 25,42 TL (%25,16)
9- Aselsan (ASELS): 187,00 TL (%24,01)
10- Girişim Elektrik (GESAN): 50,00 TL (%23,46)