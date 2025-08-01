İşte temmuzda en çok yükselen ve düşen 10 hisse

ENDEKS REKOR SEVİYENİN GERİSİNDE

Endeks geçen ay en düşük 9.940 ve en yüksek 10.783 puanı test etti. Kapanışın, aylık yüksek seviyeye yakın gerçekleşmesi piyasada yükseliş isteğine işaret etti. Temmuz kapanışı, aynı zamanda analistlerin kritik direnç olarak gösterdiği 10.750 sınırından da gerçekleşti. Tarihî zirvesi 11.252’de bulunan BİST 100 endeksi, son kapanışı itibarıyla rekor seviyenin de %4,52 gerisinde...