İşte Trump’a zaferi getiren 10 grafik: 2024 başkanlık seçiminde ekonomik verilerin rolü

EKONOMİK BÜYÜME

Gerçek gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH), ekonomik performansın temel bir ölçüsü olarak görülüyor. Bu noktada hem Trump hem de Biden-Harris yönetimleri GSYİH'nın güçlendiği dönemlerde görev yaptı.

Trump, 2016'daki ilk başkanlık yarışında, 2008-09 mali krizinin ardından yıllarca süren zayıf performansın ardından GSYİH büyümesini önemli ölçüde artırma becerisi üzerine kampanya yürüttü. Yüzde 4'ün üzerinde sadece iki çeyrek aşırı GSYİH büyümesi sağlamış olsa da, Trump ekonomisi çoğunlukla COVID-19'a kadar sağlıklı bir şekilde yılda yüzde 2 ila 3 arasında büyüdü. Ardından, tüketiciler karantinaya girdiği ve işletmeler kapılarını kapattığı için, Trump'ın görevdeki son yılı olan 2020'nin ikinci çeyreğinde GSYİH tarihi yüzde 28 düştü.

Barron's verilerine göre Biden'ın Ocak 2021'deki göreve başlamasından Haziran 2022'ye kadar olan dönemde reel GSYİH toparlandı ve yılda ortalama yaklaşık yüzde 3 büyüdü. GSYİH geçen yıl ise 2,5 büyüdü. New York Federal Reserve Staff Nowcast şu anda üçüncü çeyrek GSYİH büyümesini yüzde 3,1 olarak tahmin ediyor.