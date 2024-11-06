İşte Trump’a zaferi getiren 10 grafik: 2024 başkanlık seçiminde ekonomik verilerin rolü
Amerikalılar, ülkenin yeni başkanını seçmek için sandık başına gitti. Mevcut Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ile eski başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, başkanlık için kıyasıya bir yarışa girdi. Dünyanın gözleri üzerindeki seçimde, salıncak eyaletlerden üçünü kazanan Cumhuriyetçi aday Trump, zaferini ilk açıklayan isim oldu. Seçim sürecinde her iki adayın ekonomi politikaları ön planda yer alırken, seçmenlerin ekonomik durum üzerindeki etkisi büyük rol oynadı. İşte 2024 başkanlık seçimlerinde ekonomik verilerin kazandıran ve kaybettiren etkileri...
ABD, 47. başkanını seçmek için sandığa gitti ve oy sayım işlemleri devam ediyor. TSİ 09:41 itibarıyla, 270 delegeyi kazanmak için en yakın konumda olan isim, 247 delegede bulunan Donald Trump olurken, Kamala Harris 214 delegede kalmış durumda. Seçim sürecinde birçok konu gündeme gelirken, ekonominin bu yılki kampanyalarda öne çıkan başlıklardan biri olduğu dikkat çekti.
Uzmanlara göre, seçim sürecinde birçok seçmen, ekonomik durumu en önemli konu olarak değerlendirdi. Her iki partinin seçmenleri arasında benzer şekilde endişe yaratan nadir konulardan biri de ekonomi oldu. Kamala Harris, Biden yönetiminin güçlü istihdam verilerine ve COVID-19 sonrası dönemde sağlanan iş gücü artışına dikkat çekerken, Donald Trump ise artan borç ve enflasyona vurgu yaptı. Harris, Biden yönetiminin istihdamı artırarak ücretlerdeki artışı öne çıkartırken, Trump, ekonomik sorunları ve dış politikalarda 'America First' yaklaşımını savunarak, ABD'nin çıkarlarını ön planda tutma mesajı verdi.
İşte Harris'e resmi olmasa da kaybettiren, Trump'a ise kazandıran ekonomi politikaları ve yeni dönemde beklenenler...
EKONOMİK BÜYÜME
Gerçek gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH), ekonomik performansın temel bir ölçüsü olarak görülüyor. Bu noktada hem Trump hem de Biden-Harris yönetimleri GSYİH'nın güçlendiği dönemlerde görev yaptı.
Trump, 2016'daki ilk başkanlık yarışında, 2008-09 mali krizinin ardından yıllarca süren zayıf performansın ardından GSYİH büyümesini önemli ölçüde artırma becerisi üzerine kampanya yürüttü. Yüzde 4'ün üzerinde sadece iki çeyrek aşırı GSYİH büyümesi sağlamış olsa da, Trump ekonomisi çoğunlukla COVID-19'a kadar sağlıklı bir şekilde yılda yüzde 2 ila 3 arasında büyüdü. Ardından, tüketiciler karantinaya girdiği ve işletmeler kapılarını kapattığı için, Trump'ın görevdeki son yılı olan 2020'nin ikinci çeyreğinde GSYİH tarihi yüzde 28 düştü.
Barron's verilerine göre Biden'ın Ocak 2021'deki göreve başlamasından Haziran 2022'ye kadar olan dönemde reel GSYİH toparlandı ve yılda ortalama yaklaşık yüzde 3 büyüdü. GSYİH geçen yıl ise 2,5 büyüdü. New York Federal Reserve Staff Nowcast şu anda üçüncü çeyrek GSYİH büyümesini yüzde 3,1 olarak tahmin ediyor.