İşte yeni haftada piyasaların gündemi Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisiyle geçen haftayı pozitif tamamlarken, piyasalar yeni haftada Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını, Almanya ve Çin'de enflasyonu, İngiltere'de büyüme verisini ve yurt içinde ise, sanayi üretimi ve işsizlik oranını takip edecek.

Dünya genelinde merkez bankalarının bir süredir devam eden sıkılaştırıcı adımlarının enflasyon üzerindeki etkisinin güçlenmesi, politika yapıcılarını daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Enflasyondaki yavaşlamaya karşın iş gücü tarafının hala güçlü kalması yatırımcıların karar alma süreçleri üzerinde etkili oluyor. 1 | 7

Powell’ın açıklamalarıyla risk iştahı arttı ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasa beklentilerine paralel olmasıyla piyasalarda risk iştahı arttı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutarken, bankadan yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte "güçlü" hızda büyüdüğüne işaret ettiği bildirildi. Fed Başkanı Jerome Powell da bankanın politika kararı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, ilave para politikası sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağı konusunda gelen verilere ve gelişen görünüm ile risklere göre karar alacaklarını anlattı. ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam artışı, ülkede sıkı iş gücü piyasasının gevşemeye başladığına işaret ederken varlık fiyatlarında Fed'in faiz artışlarında sona gelmiş olabileceği beklentisiyle tahvil faizlerindeki gerileme ve fonlama maliyetlerindeki azalışla küresel piyasalarda risk iştahı arttı. 2 | 7

ABD’de bu veriler öne çıkacak 6 Kasım ile başlayan haftada salı dış ticaret dengesi, çarşamba toptan stoklar, perşembe Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve haftalık işsizlik başvuruları, cuma Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek. 3 | 7